sonyazhytkova .22 июля, 2024 12

Зірка "Секретних матеріалів" розмірковував про свій час у цьому популярному науково-фантастичному шоу і про те, як творець серіалу Кріс Картер був "майже ясновидцем" у змалюванні культури змов, яка охопила значну частину країни.

"Погляд Малдера на світ базувався на змовах, і тоді це було маргінальним", - розповів він The Times про свого улюбленого персонажа. "Зараз це вже не таке маргінальне. Це дійсно той світ, який Кріс Картер передбачив майже 30 років тому".

Незважаючи на те, що він вважає змови "переважно лінивим мисленням", Духовни не вважає себе більш фактичним, ніж агент ФБР Фокс Малдер. "Зовсім ні. Я артист - я сприймаю поезію як науку, а науку як поезію", - зазначив він.

Девід Духовни і Джилліан Андерсон зіграли Малдера і Скаллі у серіалі Fox, який тривав дев'ять сезонів з 1993 по 2002 рік, перш ніж його відновили на ще два сезони між 2016 і 2018 роками. Вони також знялися разом у повнометражній адаптації 1998 року та у фільмі "Секретні матеріали: Хочу вірити" (2008). Пояснюючи, чому він покинув шоу на половині восьмого сезону, Духовни сказав: "Я просто хотів мати сім'ю, але також спробувати щось інше. Це зайняло значну частину мого життя".

"Не було жодної ворожнечі до шоу та людей, з якими я працював", - розповів він. "Я пишаюся серіалом - воно було культурно важливим, що важко досягти у сучасному фрагментованому медіаландшафті. Є багато аспектів, що нагадують блискавку, які змушують мене думати про це як про чудо".

Минулого року Кріс Картер анонсував перезавантаження "Секретних матеріалів" Райаном Куглером з новим акторським складом у рамках п'ятирічної угоди з Disney Television. Куглер зазначив, що оновлення буде складним, оскільки сучасний світ, наповнений змовами, змусить по-новому поглянути на розслідування паранормальних явищ.

Джерело: Deadline