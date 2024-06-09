sonyazhytkova .9 июня, 2024 3

Актор вперше звернув увагу на майбутній ребут іконічного науково-фантастичного шоу.

Хоча мало відомо про перезапуск "Секретних матеріалів" від Disney, фанати з нетерпінням чекають, чи з'являться у новому проєкті оригінальні зірки - Девід Духовний та Джилліан Ендерсон, які відіграли ролі Малдера та Скаллі. Навіть за участі обох акторів у двох сезонах відродження шоу кілька років тому, здається малоймовірним, що хоча б один із них повернеться шукати правду у цей раз.

У своєму інтерв'ю з Screen Rant Девід Духовний, який також активно працює за камерою у фільмі "Reverse the Curse" як письменник і режисер, поділився своїми враженнями щодо наміру Disney перезапустити франшизу. Він відмовився коментувати нову ітерацію моторошної серії, виражаючи своє віддалене ставлення до проєкту: "Я справді не маю ніяких думок на цей рахунок. Здається, це цілком окремий проєкт. Бажаю їм удачі".





Хоча Духовний не виявив жодних конкретних думок щодо перезапуску "Секретних матеріалів" для нової аудиторії, він висловив найкращі побажання новому шоуранеру, визнаному режисеру "Чорної Пантери" і "Кріда" - Райану Куглеру. Повернути до життя мамонта Fox, який повністю змінив наше сприйняття телебачення в 1990-х роках, обіцяє бути складним завданням.

Джерело: Мovieweb