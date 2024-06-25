sonyazhytkova .25 июня, 2024 8

Деталей про виробництво наразі мало, але після продовження контракту Фінчера зі стрімнговим гігантом немає меж тому, що вони можуть зробити разом у майбутньому.

Незважаючи на палке очікування продовження "Mindhunter" від Фінчера та Netflix, ремейк відомого південнокорейського шоу може стати ще більшим успіхом, якщо його реалізують.

Фінчер, який раніше співпрацював з Netflix над фільмом "Менк", серіалом "Mindhunter" і останнім "The Killer", має вражаючий досвід у ремейках, наприклад, його версія "Дівчини з татуюванням дракона" була високо оцінена. Його співпраця з цим стрімінговим сервісом дає йому можливість вільно реалізовувати свої творчі задуми, що робить ідею "Squid Game" не тільки захоплюючою, але й реалістичною. За даними The Playlist, Фінчер працює над ремейком "Squid Game" протягом понад двох років.





Шоу "Squid Game" вразило глядачів у 2021 році, і, ймовірно, вже тоді Netflix зацікавилося його ребутом. Для Фінчера, який також працює над приквелом серіалу "Чайнатаун", робота над "Squid Game" стала потенційним проєктом. Роберт Таун, відомий автор сценаріїв для таких фільмів, як "Чайнатаун", "Фірма" і "Дні грому", вже завершив написання всіх епізодів мінісеріалу, який планується як наступний проєкт Фінчера після "The Killer".

Незважаючи на мовчазність Netflix щодо "Squid Game", проєкт залишається актуальним. Британський сценарист Денніс Келлі вже протягом тривалого часу працює над сценарієм, що додає інтриги та надійності майбутньому серіалу.

Джерело: Мovieweb