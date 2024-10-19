sonyazhytkova .19 октября, 2024 10

Завершення п'ятого і фінального сезону культового науково-фантастичного шоу Netflix "Дивні дива" вже на горизонті, і Гарбор, який зіграв роль шерифа Джима Хоппера, заявляє, що нас очікує щось дуже особливе.

Під час запису подкасту Happy Sad Confused Гарбор поділився своїми враженнями від восьмого епізоду п'ятого сезону, називаючи його "найкращим з того, що вони коли-небудь робили". Він зазначив: "Я часто буваю критичним до цього серіалу, але у цьому епізоді вони майстерно завершують історію".

Актор також розповів про неймовірну емоційну реакцію акторського складу під час читання сценарію: "На середині епізоду актори почали плакати, а в останні 20 хвилин – сльози просто лилися рікою. Найбільше мене зворушив Ноа Шнапп". Гарбор підкреслив, що емоції були викликані не лише сюжетом, а й усвідомленням, що для багатьох молодих акторів це був важливий етап їхнього життя: "Вони почали зйомки, коли їм було по 11-12 років, а тепер ми читаємо фінал через 10 років. Це дуже зворушливо і красиво зроблено".

Гарбор запевняє шанувальників, що п'ятий сезон і фінальний епізод буде, дійсно, чудовим та не залишать їх байдужими.

У головних ролях серіалу "Дивні дива" зіграли Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін і Ноа Шнапп.

Девід Гарбор вже раніше ділився своїми враженнями про фінальний сезон, відзначивши роботу братів Дафферів. За його словами, сценарії перевершують усі очікування, а зйомки обіцяють бути масштабнішими, ніж у попередніх сезонах. Гарбор підкреслив, що нові епізоди матимуть ще більші сцени та вражаючі декорації, які стануть кульмінацією серіалу.

Джерело: Deadline