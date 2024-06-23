sonyazhytkova .23 июня, 2024 6

У новому інтерв'ю Генрі розповів про співпрацю з Гомес через десять років після завершення оригінального серіалу, який закінчився телевізійним фільмом на каналі Disney.

"Це було чудово. Ми не хотіли, щоб це закінчувалося. Було неймовірно", - сказав Генрі в інтерв'ю для Us Weekly. "Вона така талановита. Її дотепність лише посилилася з часом".

Генрі та Гомес знову втілять ролі Джастіна та Алекс Руссо у сиквелі, який наразі має робочу назву "Чарівники".

"У нас є кілька сцен, які, думаю, розчулять фанатів оригінального шоу. Вони дійсно зворушливі, і зйомки пройшли дуже добре. Тож, я з нетерпінням чекаю, коли ви це побачите", - поділився Генрі.

У новому серіалі дорослий Джастін Руссо (Генрі) обрав звичайне, смертне життя зі своєю родиною: дружиною Джадою (Мімі Джанопулос), дітьми Романом (Алкаіо Тіле) та Міло (Макс Матенко). Коли його сестра Алекс (Гомес) приводить до нього дівчинку на ім'я Біллі (Джаніс ЛіАнн Браун) для допомоги, Джастін усвідомлює, що йому доведеться відновити свої магічні навички, щоб наставляти молоду чарівницю, одночасно вирішуючи повсякденні проблеми та оберігаючи майбутнє світу чарівників.

Батько дітей Руссо, Джеррі Руссо, роль якого знову виконає Давід ДеЛуїз, також повернеться в сиквелі.

"Це було справжнім задоволенням", - сказав Генрі. "Ми сподіваємось повернути всіх акторів протягом існування шоу, і якщо це залежало б від мене, я б робив це якомога частіше, бо вони - чудове доповнення".

Генрі зазначив, що глядачам доведеться подивитися шоу, щоб дізнатися, як його персонаж втратив свої сили, адже це "могло статися проти його волі". Також він додав, що "новий акторський склад дуже талановитий" і його "метою є відтворити серце оригінального шоу, щоб кожен міг сказати: "Це - Чарівники. Це ті ж теми, цінності, світ, комедія. Це - Чарівники".

Джерело: Deadline