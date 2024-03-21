sonyazhytkova .21 марта, 2024 10

Зірка культового ситкому "Друзі" очолить акторський склад шоу, що базується на надзвичайно популярній серії книг Р. Л. Стайна.

У сюжеті другого сезону підлітки натрапляють на небезпеку, яка виникає навколо них, і це спонукає послідовність подій, що розкривають глибоку та загадкову таємницю. Поглиблюючись у невідоме, дует опиняється в заплутаній історії чотирьох підлітків, які загадково зникли у 1994 році. Швіммер відтворить роль Антоні, колишнього викладача ботаніки та розлученого татка близнюків, який вирішив провести літо, одночасно доглядаючи за старіючим батьком.

"Goosebumps" виявився досить успішним для Disney+, записавши 1,9 мільярда хвилин перегляду в Сполучених Штатах протягом чотирьох тижнів після прем’єри в жовтні 2023 року, за даними Нільсена. У першому сезоні грали Зак Морріс, Іса Бріонес, Майлз МакКенна, Анна Ї Пуйг, Вілл Прайс, Рейчел Харріс та Джастін Лонг.

Компанія Sony Pictures Television виробляє серіал для Disney Branded TV. Розробку та виконання продюсерських обов'язків поклали на себе Ніколас Столлер та Роб Леттерман разом із шоураннером Гіларі Вінстон. Також до команди продюсерів приєдналися Ніл Г. Моріц, Йола Луккезе, Кейтлін Фрідман від Scholastic Entertainment, Павун Шетті, Конор Уелч і Ерін О’Маллі.

Девід Швіммер, крім участі у "Друзях" протягом десятирічного періоду, відзначився у різних проєктах, включаючи комедію "Розвідка" на Sky One/Peacock та фільм "Маленька смерть" на Санденсі. Він також грав у серіалах "Американська історія злочину: Справа О. Дж. Сімпсона" на FX та "Годувати звіра" на AMC, а також знявся у фільмі "Мадагаскар". Крім акторської кар'єри, він режисував понад 20 п'єс і епізодів серіалів, включаючи "Друзів", "Джої" і "Маленьку Британію США".

Джерело: Нollywoodreporter