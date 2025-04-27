sonyazhytkova .27 апреля, 2025 12

Відомий британський актор та зірка "Доктора Хто" нещодавно висловив свою думку про авторку "Гаррі Поттера", зазначивши, що не бажає їй зла, але вважає, що трансгендери зазнають надмірної демонизації. Теннант сподівається, що суспільство навчиться дозволяти людям бути самими собою.

Ці слова Девіда Теннанта прозвучали під час інтерв'ю з молодими людьми з нейродивергентними особливостями на шоу ITV "The Assembly". Відповідаючи на запитання, він зазначив: "Дж.К. Роулінг — чудова письменниця, яка створила неймовірні історії, і я не бажаю їй зла, але сподіваюся, що ми всі, як суспільство, зможемо просто дати людям бути самими собою. Просто відійдіть з їхнього шляху".

Ці слова прозвучали на фоні останніх рішень Верховного суду Великобританії, який визначив, що терміни "жінка" та "стать" повинні відноситися лише до біологічної жінки та біологічної статі. Водночас, стало відомо, що Роулінг пожертвувала 70 тисяч фунтів на підтримку організації Women Scotland, яка подала справу до суду.

Теннант та Роулінг стали одними з найбільш обговорюваних осіб у Великобританії через свої протилежні погляди на права трансгендерів, що часто призводить до заголовків у ЗМІ. У червні 2024 року, після того як політикиня Кемі Бейденох закликала заборонити трансгендерним особам користуватися просторами, призначеними для однієї статі, Теннант публічно висловився, що Бейденох має "замовкнути".

Теннант порівняв сучасне ставлення до трансгендерних осіб з політикою Великобританії 1988 року, коли був ухвалений закон, що забороняв пропаганду гомосексуальності. Актор підкреслив, що тепер це сприймається як абсурд, і вважає, що демонизація та ізоляція трансгендерної спільноти має аналогічний характер. За його словами, нині питання трансгендерних прав стало політичним інструментом.

Джерело: Deadline