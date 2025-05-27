sonyazhytkova .27 мая, 2025 4

Під час свого виступу на MCM Comic Con у Лондоні, зірка "Доктора Хто", несподівано поділився, що колись хотів приміряти на себе роль геніального вченого Ріда Річардса, відомого також як Містер Фантастик із "Фантастичної четвірки".



"Якщо говорити про супергероїв... я трохи націлювався на Ріда Річардса", — усміхнувся Девід Теннант, відповідаючи на запитання фанатів. "Але, схоже, вони пішли в іншому напрямку. Хоча якщо вже комусь і грати цю роль, я радий, що це Педро Паскаль".

Актор не приховував, що йому подобається ідея мати еластичні здібності свого недосяжного героя. "Я б залюбки став Рідом Річардсом. Хотів би мати всі ці здібності", — пожартував Теннант, натякаючи на знамениту розтягнуту руку персонажа, яку він, на жаль, може імітувати лише в межах фізики реального світу.

Хоч Теннант і визнав, що шанс упущено, в Marvel усе ще є простір для несподіванок. У кіновсесвіті ми вже бачили альтернативного Ріда у виконанні Джона Красінскі, якого Ванда Максимофф буквально розірвала в "Докторі Стренджі: У мультивсесвіті божевілля". А в коміксах узагалі існує "Рада Рідів" — мультивсесвітній клуб численних версій Містера Фантастика. Тож хто знає, можливо, у майбутньому для Теннанта знайдеться один з Рідів, створений саме під нього?

Звісно, деякі глядачі можуть не сприйняти Теннанта у цій ролі, зважаючи на його моторошного антагоніста Кілґрейва з "Джессіки Джонс". Але з огляду на чутки, що Доктор Дум у новій версії виглядатиме як Тоні Старк — у Marvel уже давно немає нічого неможливого.

А от чи побачимо ми ще одну версію Містера Фантастика — дізнаємось 25 липня, коли "Фантастична четвірка: Перші кроки" з’явиться в кінотеатрах.

Джерело: Gamesradar