Анастасия Лях .25 февраля, 2021 12

Режиссер триллеров «Семь», «Игра», «Исчезнувшая» готовит новый проект в этом жанре под названием «Убийца», сообщает The Hollywood Reporter.

«Убийца» — графический роман в стиле нуар автора-иллюстратора Алексиса Ноулента. Он рассказывает о наемнике, которого начинает мучить совесть из-за совершенных убийств.

Сценарий Финчер напишет в соавторстве с Эндрю Кевином Уокером, с которым он работал над триллером «Семь». Трансляцией займется потоковый сервис Netflix, с которым Финчер подписал эксклюзивный контракт. Главную роль предположительно исполнит Майкл Фассбендер, но официально информация пока что не подтверждена.

Съемки запланированы на сентябрь 2021 года.