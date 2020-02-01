Режиссер фильмов «Семь», «Игра», «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая»
«Манк» — биографическая картина, посвященная жизни и творчеству голливудского сценариста Германа Манкевича, который вместе с Орсоном Уэллсом работал над сюжетом легендарного «Гражданина Кейна».
Сценарий «Манка» написал отец Дэвида Финчера. А роль Манкевича исполнил Гари Олдман. Также в фильме снялись Аманда Сейфрид и Лили Коллинз. Собственно, именно последняя сообщила в своем Инстаграме о завершении съемочного процесса: актриса поблагодарила Финчера и отметила, что участие в проекте было для нее большой честью.
«Манк» должен выйти осенью 2020 года на потоковом сервисе Netflix.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую