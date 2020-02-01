Анастасия Лях .1 февраля, 2020 0

Режиссер фильмов «Семь», «Игра», «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» наконец-то завершил съемки нового полнометражного проекта под названием «Манк».

«Манк» — биографическая картина, посвященная жизни и творчеству голливудского сценариста Германа Манкевича, который вместе с Орсоном Уэллсом работал над сюжетом легендарного «Гражданина Кейна».

Сценарий «Манка» написал отец Дэвида Финчера. А роль Манкевича исполнил Гари Олдман. Также в фильме снялись Аманда Сейфрид и Лили Коллинз. Собственно, именно последняя сообщила в своем Инстаграме о завершении съемочного процесса: актриса поблагодарила Финчера и отметила, что участие в проекте было для нее большой честью.

«Манк» должен выйти осенью 2020 года на потоковом сервисе Netflix.