Режиссер культовых хорроров «Муха» и «Видеодром» готовит новый проект — фантастику о пандемии, убившей всех женщин на Земле, пишет Screen Daily.
Это будет более дорогой и масштабный ремейк его собственной ленты 1970 года «Преступления будущего», независимой научной фантастики о глобальном отравлении косметическими средствами,
Видимо, коронавирусная пандемия натолкнула Кроненберга на мысль о ремейке. Об актерском составе пока информации нет, но известно, что съемки запланированы на август—сентябрь текущего года и должны пройти в Греции.
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