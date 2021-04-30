Анастасия Лях .30 апреля, 2021 8

Режиссер культовых хорроров «Муха» и «Видеодром» готовит новый проект — фантастику о пандемии, убившей всех женщин на Земле, пишет Screen Daily.

Это будет более дорогой и масштабный ремейк его собственной ленты 1970 года «Преступления будущего», независимой научной фантастики о глобальном отравлении косметическими средствами, из-за которого погибли все женщины на планете. Мужчины пытаются выжить в новом мире без женщин. Некая секта, ищущая пути спасения человеческого рода, узнает, что в исследовательском центре находится маленькая девочка, последняя представительница женского пола, и решает немедленно ее оплодотворить.

Видимо, коронавирусная пандемия натолкнула Кроненберга на мысль о ремейке. Об актерском составе пока информации нет, но известно, что съемки запланированы на август—сентябрь текущего года и должны пройти в Греции.