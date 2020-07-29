Как пишет The Daily Beast, появилась небольшая вероятность того, что в скором времени маэстро, создавший «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», представит новый проект.
Дело в том, что во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, Линч создал свой
Пресса и фанаты сходу начали строить теории относительно этих самых «других дел», под которыми может скрываться создание нового фильма или сериала. Возможно, Дэвид Линч намерен поработать над четвертым сезоном «Твин Пикса». А возможно, режиссер снимет некий оригинальный проект для Netflix, о котором ходили слухи раньше. Пока что можем только гадать.