Анастасия Лях .29 июля, 2020 5

Как пишет The Daily Beast, появилась небольшая вероятность того, что в скором времени маэстро, создавший «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», представит новый проект.

Дело в том, что во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, Линч создал свой Ютуб-канал , на котором еженедельно информировал подписчиков о погодных условиях за окном. На днях режиссер в одном из интервью отметил, что в скором времени канал, вероятно, придется закрыть, так как он будет занят другими делами и на погоду вряд ли останется время.

Пресса и фанаты сходу начали строить теории относительно этих самых «других дел», под которыми может скрываться создание нового фильма или сериала. Возможно, Дэвид Линч намерен поработать над четвертым сезоном «Твин Пикса». А возможно, режиссер снимет некий оригинальный проект для Netflix, о котором ходили слухи раньше. Пока что можем только гадать.