Анастасия Лях .19 декабря, 2020 7

Нуми Рапас сыграет в новаторской экранизации шекспировского «Гамлета». Причем сыграет не королеву и не Офелию, а самого Гамлета, сообщает Deadline.

По словам актрисы, она давно мечтала сыграть эту трагическую фигуру английской классики. Но примечательно, что на этот раз историю принца датского перенесут на экран не британские кинематографисты, а шведские. То есть герой, можно сказать, вернется на родину, в Скандинавию.

Режиссером выступит Али Аббаси, в 2018 году выпустивший нашумевшую взрослую арт-сказку «На границе миров», смешавшую реализм и натурализм со скандинавским фольклором. Лента получила в Каннах Гран-при параллельной конкурсной программы «Особый взгляд».

О сроках производства пока информации нет.