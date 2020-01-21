Анастасия Лях .21 января, 2020 8

Во время вручения премий Американской актерской гильдии Роберт-Де Ниро («Джокер», «Ирландец») и Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде») анонсировали свое совместное участие в новом режиссерском проекте Мартина Скорсезе.

Речь, напомним, идет о детективе «Убийцы цветочной луны», который является экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна и основан на реальном расследовании ФБР. Действие разворачивается в 1920-х годах вокруг серии загадочных смертей в племени индейцев в штате Оклахома, которые стали гибнуть один за другим после того, как под их землей была обнаружена нефть.

Сроки производства картины пока не уточняются, но ждать выхода ранее 2021 года точно не стоит. Скорее всего, Скорсезе вновь выпустит ленту под конец года, аккурат под наградный сезон 2022.