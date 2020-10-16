Анастасия Лях .16 октября, 2020 8

Режиссер «Игры на понижение» и «Власти», кажется, решил сразить наповал актерским составом своего нового фильма.

Ранее сообщалось, что в комедийном проекте под названием «Не смотри вверх» сыграют Дженнифер Лоуренс и Кейт Бланшетт. Теперь, как пишет The Hollywood Reporter, к ним присоединились Мэрил Стрип, Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл и звезда музыкального ромкома «Вчера» Химеш Патель. Также звездные камео исполнят Тимоти Шаламе, поп-певица Ариана Гранде и звезда легендарного ситкома «Друзья» Мэттью Перри.

По сюжету двое ученых (Лоуренс и ДиКаприо) пытаются предупредить человечество о том, что на Землю летит метеорит, который может всех убить. Но ученым никто не верит.

Съемки стартуют во второй половине ноября. Релиз состоится на потоковом сервисе Netflix, но даты пока нет.

Отметим, что ранее ДиКаприо и Мэрил Стрип снимались вместе в фильме 1996 года «Комната Марвина».