Анастасия Лях .26 февраля, 2021 3

Как сообщает The Hollywood Reporter, Леонардо ДиКаприо, увы, не исполнит ведущую партию в картине «Убийцы цветочной луны», над которой в настоящее время работает Мартин Скорсезе.

Напомним, экранизация одноименного детективного романа, основанного на реальных событиях, рассказывает о том, как в 1920-х годах в штате Оклахома в индейской земле были обнаружены огромные запасы нефти, что сделало всех членов племени безумно богатыми. Однако вскоре индейцы начали умирать один за другим при загадочных обстоятельствах, и расследовать дело прибыли федералы.

Ожидалось, что в фильме сыграют сразу две музы Скорсезе: Роберт-Де Ниро и Леонардо ДиКаприо, причем последний сыграет главную роль — агента ФБР, что возглавляет расследование. Теперь же сообщается, что образ детектива воплотит Джесси Племонс, который ранее снялся у Скорсезе в криминальной драме «Ирландец». Впрочем, ДиКаприо в фильме тоже появится, но в небольшой роли. Он предстанет в качестве племянника персонажа-Де Ниро, который в свою очередь изобразит владельца ранчо.

Почему произошла такая серьезная перестановка, не уточняется. Напомним, финансирует проект компания Apple, которая будет транслировать его на своем потоковом сервисе. Дата релиза пока не называется.