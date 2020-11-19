Анастасия Лях .19 ноября, 2020 4

В подкасте Scriptnotes сценарист Эрик Рот рассказал, что из-за претензий Леонардо ДиКаприо, исполнителя одной из главных ролей в предстоящем фильме Скорсезе «Убийцы цветочной луны», ему пришлось переписать сценарий.

Напомним, «Убийцы цветочной луны» — экранизация одноименной книги Дэвида Гранна, основанной на реальных событиях. Она рассказывает о том, как в 1921 году индейцы племени осейдж в штате Оклахома обнаружили в своей земле залежи нефти, что сделало их сказочно богатыми. Но в то же время осейджи начали загадочно погибать один за другим. И за дело взялось ФБР.

По словам Эрика Рота, всячески расхваливающего книгу, он трудился над сценарием около пяти лет и постарался максимально приблизить его к первоисточнику. Однако ДиКаприо был кое-чем недоволен и оспорил некоторые моменты. В итоге половину спора выиграл Рот, половину — ДиКаприо, и сценаристу все-таки пришлось внести изменения.

Опять же по словам Рота, это повлияло на торможение производства, которое должно было стартовать в марте 2020, а теперь намечено на март 2021. Плюс, конечно же, добавилась пандемия коронавируса.