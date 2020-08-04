Анастасия Лях .4 августа, 2020 14

Продюсерская компания Леонардо ДиКаприо Appian Way заключила эксклюзивный договор с компанией Apple на многолетнее сотрудничество в производстве фильмов и сериалов, сообщает The Hollywood Reporter.

Контракт подразумевает, что все проекты, за которые возьмется Appian Way, сперва должны быть предложены для трансляции сервису Apple, а уже потом, в случае отказа сервиса, другим трансляторам и дистрибьюторам. Ранее у компании ДиКаприо подобный договор был заключен со студией Paramount.

Первыми проектами в рамках сотрудничества Apple и Appian Way станут новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и сериал «Сияющие девушки».