Анастасия Лях .28 апреля, 2021 3

Леонардо ДиКаприо через свою компанию Appian Way спродюсирует англоязычный ремейк датской трагикомедии «Еще по одной», сообщает Deadline.

Также ДиКаприо исполнит в ремейке главную роль, то есть роль, которую в оригинале исполнял Мадс Миккельсен. Кандидатуру ДиКаприо одобрил сам режиссер оригинала Томас Винтерберг, который посчитал, что актеру подойдет образ депрессирующего, замкнувшегося в себе мужчины, переживающего кризис среднего возраста и тоску по безвозвратно ушедшей молодости.

Напомним, в оригинале речь идет о четверке друзей, которые работают школьными учителями и каждый переживает свою личностную и семейную драму. Однажды они решают проверить на практике сомнительную теорию о том, что каждому человеку с рождения не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови, чтобы полностью раскрыть потенциал.

«Еще по одной» получил на днях «Оскар» в иностранной категории.