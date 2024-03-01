sonyazhytkova .1 марта, 2024 7

Під час першого дня зйомок режисер повідомив, що тепер назва фільму скорочується до просто "Супермен".

Він розкрив цю інформацію у своєму пості, який відзначав початок зйомок, словами: "Коли я закінчив перший варіант сценарію, я назвав фільм "Супермен: Спадок". Але коли я завершив остаточний варіант, стало зрозуміло, що його назва - "СУПЕРМЕН". Чекаємо на вас у липні 2025 року".

Також, у пості він поділився зображенням логотипу майбутнього фільму, який раніше мав назву "Супермен: Спадок". Сніг на логотипі вказує на можливу сцену в Фортеці Самотності, арктичному укріпленні Супермена.

У фільмі головні ролі виконують Девід Коренсвєт у втіленні Кларка Кента / Супермена, а Рейчел Броснан зображує репортерку "Дейлі Планет" Лоїс Лейн. Також у акторському складі з'явився Ніколас Холт у ролі класичного антагоніста Лекса Лютора. Довгоочікувана стрічка планується до виходу 11 липня 2025 року компанією Warner Bros. Це стане першим самостійним проєктом про Супермена протягом понад десяти років після фільму "Людина зі сталі" Зака Снайдера з Генрі Кавіллом у головній ролі.

Також, у картині зіграють Скайлер Гізондо (Джиммі Олсен), Сара Сампайо (Єва Тешмакер), Еді Гатегі (Містер Фантастичний), Теренс Роузмор (Отіс), Ентоні Керріган (Метаморфо), Ізабела Мерсед (Хоукгерл), Натан Філліон (Ґай Гарднер) і Марія Габріела де Фаріа (Інженер).

Режисером та автором сценарію є Джеймс Ганн, який минулого року поділився своїми емоціями в інтерв'ю The Hollywood Reporter: "Мені дуже близька тема Супермена. Він - прибулець, який відчуває себе чужим, але також і справжній інсайдер, тому що він - чертовий Супермен. І це, власне, те, яким я себе відчуваю".

Джерело: Нollywoodreporter