sonyazhytkova .5 марта, 2025 6

Третій сезон популярної анімаційної серії "Світ юрського періоду: Теорія хаосу" стартує 3 квітня 2025 року. Що чекає нас у очікуваному продовженні?

Сюжет третього сезону "Світ юрського періоду: Теорія хаосу" продовжує історію з серії "Світ юрського періоду: Крейдовий табір" і розгортається через шість років після подій попереднього сезону. Дія сезону відбувається між фільмами "Світ юрського періоду: Загублене королівство" і "Світ юрського періоду: Домініон".

Після шокуючого фіналу другого сезону фанати з нетерпінням чекають нових розкриттів. У третій частині глядачі дізнаються, що Бруклін вижила після атаки аллозавра в першому сезоні. Вона приєднується до "Фронту визволення динозаврів" і вирушає на таємну місію до Дубаю. Тим часом решта команди разом із Зайною виявляють підземну лабораторію, де клонують динозаврів, що має пряме відношення до злочинної діяльності Сойони Сантос.

Перші два сезони "Світу юрського періоду: Теорія хаосу", які вийшли на платформі в травні та жовтні 2024 року, здобули вражаючу популярність, отримавши схвальні відгуки від критиків і глядачів. На даний момент серіал має 100% рейтинг серед критиків і 93% серед аудиторії на Rotten Tomatoes.

Згідно з офіційним синопсисом: "П’ятірка з Нублара потрапляє в нові пригоди, зустрічаючи старих і нових друзів, стикаючись із ще небезпечнішими динозаврами та намагаючись розібратися з наслідками шокуючого відторгнення Бруклін. Водночас її внутрішній конфлікт посилюється, і вона потрапляє в злочинну мережу брокера, що займається торгівлею динозаврами і шпигунством".

Глядачів чекають нові інтриги та небезпеки, що розкриють ще більше таємниць у світі динозаврів.

Джерело: Мovieweb