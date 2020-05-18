Анастасия Лях .18 мая, 2020 10

Студия Disney запустила в разработку игровое переосмысление приключенческой анимации «Атлантида: Затерянный мир», вышедшей в 2001 году, сообщает The Illuminerdi.

Действие мультфильма разворачивалось в 1914 году. Главным героем был молодой ученый Майло, прозябающий на скучной работе в Вашингтонском музее и одержимо увлеченный поисками мифической затонувшей Атлантиды, коими занимался его покойный дед. Научное сообщество отказывается финансировать его поисковую экспедицию, но Майло находит неожиданную поддержку в лице старого друга своего дедушки и таки отправляется в заветное путешествие.