Анастасия Лях .6 августа, 2020 11

Студия решила не переносить в очередной раз кинотеатральную премьеру «Мулан», а выпустить фильм на потоковом сервисе Disney+, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, игровой ремейк мультфильма «Мулан» должен был выйти на экраны еще в конце марта, но пандемия коронавируса помешала планам, и релиз был отложен на неопределенный срок. Затем появилась дата в конце августа, но Америку накрыла вторая волна COVID-19 .

Теперь днем старта значится 4 сентября. Картина выйдет в прокат в тех странах, где недоступна платформа Disney+, а в остальных подписчики сервиса смогут посмотреть ленту дома за 29,99 доллара.