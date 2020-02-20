Анастасия Лях .20 февраля, 2020 6

Предстоящий фильм «Мулан», который станет игровым ремейком одноименного диснеевского мультфильма, получил прокатный рейтинг PG-13 , что означает, что на сеансы будут допускаться лишь те зрители, что достигли тринадцатилетнего возраста.

То есть «Мулан» станет первым проектом в цепочке игровых ремейков классической диснеевской анимации, получившим подростковый рейтинг. Ранее все ремейки получали рейтинги G и PG, что означает, что на сеансы допускаются дети любого возраста либо дети любого возраста, но в сопровождении родителей.

Американская киноассоциация обнаружила в «Мулан» некоторые «сцены насилия», за что и присудила повышенный прокатный рейтинг. Отметим, что и ранее сообщалось, что фильм будет жестче мультфильма-первоисточника . В частности, в нем совсем не будет песен, не будет дракона Мушу, но будет много эпичного батального экшена и боевых сцен.

В украинский прокат «Мулан» выйдет 26 марта.