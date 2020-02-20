Предстоящий фильм «Мулан», который станет игровым ремейком одноименного диснеевского мультфильма, получил прокатный рейтинг
То есть «Мулан» станет первым проектом в цепочке игровых ремейков классической диснеевской анимации, получившим подростковый рейтинг. Ранее все ремейки получали рейтинги G и PG, что означает, что на сеансы допускаются дети любого возраста либо дети любого возраста, но в сопровождении родителей.
Американская киноассоциация обнаружила в «Мулан» некоторые «сцены насилия», за что и присудила повышенный прокатный рейтинг. Отметим, что и ранее сообщалось, что фильм будет жестче
В украинский прокат «Мулан» выйдет 26 марта.