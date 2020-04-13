Студия, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает заниматься активным выпуском игровых ремейков своей классической рисованной анимации. И теперь Disney анонсировала игровую версию «Робин Гуда».
Напомним, мультфильм «Робин Гуд», основанный на знаменитой английской легенде, вышел в 1973 году. Вместо людей его персонажами были животные. Робин Гуд был лисом, Маленький Джон — медведем, шериф Ноттингема — волком.
Оригинал был мюзиклом. Как сообщает The Hollywood Reporter, игровой ремейк сохранит музыкальность, а
Режиссером назначен мексиканец Карлос Лопес Эстрада, создатель рекламных роликов и музыкальных клипов, который в 2018 году дебютировал в качестве кинопостановщика независимой комедией «Blindspotting».
Фильм огонь,
в HD качестве,
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