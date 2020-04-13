Анастасия Лях .13 апреля, 2020 7

На фото: Кадр из мультфильма "Робин Гуд" 1973

Студия, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает заниматься активным выпуском игровых ремейков своей классической рисованной анимации. И теперь Disney анонсировала игровую версию «Робин Гуда».

Напомним, мультфильм «Робин Гуд», основанный на знаменитой английской легенде, вышел в 1973 году. Вместо людей его персонажами были животные. Робин Гуд был лисом, Маленький Джон — медведем, шериф Ноттингема — волком.

Оригинал был мюзиклом. Как сообщает The Hollywood Reporter, игровой ремейк сохранит музыкальность, а герои-звери будут созданы с помощью компьютерной графики, как в случае с ремейками «Книги джунглей» и «Короля Льва».

Режиссером назначен мексиканец Карлос Лопес Эстрада, создатель рекламных роликов и музыкальных клипов, который в 2018 году дебютировал в качестве кинопостановщика независимой комедией «Blindspotting».