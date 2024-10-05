sonyazhytkova .5 октября, 2024 8

Це вже друга робота Лім після написання сценарію для анімаційного фільму Disney 2021 року "Рая та останній дракон". Свій дебют як режисерка вона зробила з відвертою комедією "Весела подорож", яку випустила Lionsgate.

Продюсеркою нової стрічки виступить Дебра Мартін Чейз, а виконавчою продюсеркою — партнерка Адель Лім, Найя Кукуков, та Мелісса Стак. Сценарій пише Флора Грісон.

Оригінальні "Щоденники принцеси" Disney випустила в 2001 році, що зробило Анн Гетевей зіркою кіноекранів. У 2004-му вийшло продовження — "Щоденники принцеси: Як стати королеваю", де також знялися Джулі Ендрюс, а режисером обох фільмів був покійний Гаррі Маршалл. Разом обидва фільми заробили $300 млн у світовому прокаті.

Сюжет першої частини розповідає про Мію Термополіс (Гетевей), яка несподівано дізнається, що вона спадкоємиця трону вигаданої країни Геновія, і намагається поєднати королівське життя з проблемами підліткового віку.

Адель Лім поділилася своїм захопленням: "Як давня прихильниця оригінальних 'Щоденників принцеси', я неймовірно щаслива долучитися до створення третього фільму. Ми прагнемо передати глядачам по всьому світу головні теми франшизи — силу жінок, радість та наставництво".

Джерело: Deadline