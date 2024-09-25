sonyazhytkova .25 сентября, 2024 6

Pixar анонсувала дати виходу двох нових серіалів на Disney+: спінофа "Dream Productions" і оригінальної серії "Win or Lose". Обидва проєкти вже отримали перший тизер.



Усі чотири епізоди "Dream Productions", що розкривають секрети студії, яка створює мрії Райлі, з’являться на Disney+ 11 грудня 2024 року. Натомість серіал "Win or Lose", у якому Вілл Форт озвучує тренера софтболу Дена, стартує 19 лютого 2025 року. Кожен епізод буде зосереджений на новому персонажі.

Серіал "Dream Productions", написаний і зрежисований Майком Джонсом та спродюсований Джеклін Саймон, розгортається між подіями "Inside Out" та "Inside Out 2". Він фокусується на "студії в свідомості Райлі, де мрії справді стають реальністю – щоночі, вчасно та в межах бюджету. Коли Райлі дорослішає і її спогади потребують додаткової обробки, Джой та інші Основні Емоції відправляють їх до "Dream Productions". У режисерки Паула Персімон (озвученої Паула Пелл) виникають труднощі: їй потрібно створити новий успішний сон у тандемі з Ксеней (озвученою Річардом Аюаді), самовпевненим режисером денних снів, який прагне пробитися в світ нічних мрій.

Серед акторського складу - Емі Похлер, Мая Рудольф, Еллі Маки, Кенсінгтон Талмен, Ліза Лапіра, Тоні Гейл, Льюїс Блек та Філліс Сміт. Ця комедійна серія в стилі мок'юментері також написана і зрежисована Майком Джонсом, а продюсером є Джеклін Саймон.

"Win or Lose" відкриває завісу над тим, як насправді почуваються вісім різних персонажів за тиждень до великої гри — від невпевнених дітей і їх надмірно опікувальних батьків до закоханого судді. Ця серія обіцяє неймовірні, емоційні та унікально анімовані погляди на їхні переживання. Глядачі зможуть поринути у світ, де кожен момент наповнений динамікою та враженнями, що робить "Win or Lose" справжнім святом для всіх шанувальників анімації.

Прем'єра обіцяє бути незабутньою, тож не пропустіть можливість насолодитися цими новими історіями на Disney+.

Джерело: Deadline