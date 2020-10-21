Анастасия Лях .21 октября, 2020 6

На фото: Кадр из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь"

Популярный мультсериал 90-х «Чип и Дейл спешат на помощь» получит игровой полнометражный ремейк. Студия Disney уже запустила проект в производство, сообщает The DisInsider.

Идея ремейка анонсировалась раньше, но сейчас он получил зеленый свет и официально пущен в разработку. На большие экраны фильм не выйдет, он создается для потокового сервиса Disney+.