Популярный мультсериал
Идея ремейка анонсировалась раньше, но сейчас он получил зеленый свет и официально пущен в разработку. На большие экраны фильм не выйдет, он создается для потокового сервиса Disney+.
Анастасия Лях .21 октября, 2020 0 6
На фото: Кадр из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь"
Популярный мультсериал
Идея ремейка анонсировалась раньше, но сейчас он получил зеленый свет и официально пущен в разработку. На большие экраны фильм не выйдет, он создается для потокового сервиса Disney+.
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