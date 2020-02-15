Анастасия Лях .15 февраля, 2020 0

Неугомонная студия продолжает переосмысливать свою анимацию в «live action» формате. Теперь в разработке находится игровой ремейк «Рапунцель», сообщает The DisInsider.

В настоящее время уже идет работа над сценарием. Над сюжетом трудится Эшли Пауэлл, ранее написавшая для Disney фильм «Щелкунчик и Четыре королевства». В числе продюсеров значится Кристин Берр, также не впервые сотрудничающая со студией, в ее арсенале «Кристофер Робин» и предстоящая «Круэлла».

Напомним, мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010 году, заработал 600 миллионов долларов в прокате и удостоился положительной критики. Сроки производства и актерский состав игрового ремейка пока не называются.