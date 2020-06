Анастасия Лях .9 июня, 2020 7

Издание We Got This Covered пишет, что студия разрабатывает сольный проект-предысторию об императоре Палпатине, одном из центральных антагонистов франшизы «Звездные войны».

Никаких подробностей и официального подтверждения пока нет. Неизвестно, будет это фильм или же сериал для потокового сервиса Disney+. Сюжет расскажет о молодости Палпатина и его восхождении по служебной лестнице.

По слухам, роль молодого Палпатина может достаться Николасу Холту.

Напомним, последний раз император появлялся в прошлогоднем девятом эпизоде. Его играл шотландский актер Иэн МакДермид.