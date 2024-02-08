sonyazhytkova .8 февраля, 2024 8

Концертний фільм Тейлор Свіфт з'явиться на стрімінговому сервісі вже цього березня.

Тейлор Свіфт з знову стала об'єктом уваги, проте цього разу це не пов'язано з фіналом Суперкубка LVIII. Вона очевидно буде підтримувати свого хлопця, тайт-енда Канзас-Сіті Тревіса Келсі, коли "Чіфс" зіграють проти "49ерс" цієї неділі. Але найсвіжіша новина - її концертний фільм "Тур Епох" (версія Тейлора) вийде ексклюзивно на Disney+ починаючи з 15 березня.

Голова Disney Боб Айгер оголосив це під час презентації фінансових результатів компанії за перший квартал (Q1). Айгер сказав:

"Коли її великий концертний фільм вийде на Disney+ 15 березня, він пропонуватиме повний звуковий досвід виступу, включаючи пісню "Кардиган" та ще чотири ексклюзивні акустичні композиції, недоступні у попередніх версіях фільму. Ми впевнені, що глядачі оцінять можливість насолодитися захоплюючим "Туром Епох Тейлор Свіфт" в будь-який час на Disney+".

Концертний фільм "Тур Епох" з Тейлор Свіфт заробив вражаючі $261,7 мільйонів під час свого показу по всьому світу. Стрічка отримала ідеальний рейтинг "A+" від глядачів, шанувальників і фанатів. Тим часом, "Тур Епох" майже досягнув 99% на рейтингу Томатометр, а його рейтинг серед глядачів становить 98%.

Джерело: Мovieweb