Анастасия Лях .19 мая, 2020 8

Ресурс The Disinsider утверждает, что диснеевское руководство намерено запустить в производство игровую адаптацию сказки Андерсена «Снежная королева».

Ни официального подтверждения от студии, ни каких-либо подробностей проекта пока нет. Но сообщается, что продюсером уже назначена Кристин Барр, которая уже выпустила диснеевского «Кристофера Робина», а в 2021 году выпустит диснеевскую «Круэллу».

Отметим, что успешная диснеевская анимационная дилогия «Холодное сердце» также частично основана на сказке про Снежную королеву.