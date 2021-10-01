Таня Гончаренко .1 октября, 2021 4

Нашумевший скандал между Disney и актрисой Скарлетт Йоханссон основывающийся на иске исполнительницы роли Черной вдовы о нарушении контракта со стороны студии, наконец-то разрешился. - сообщает Deadline

О этой чудесной новости рассказала сама Йоханссон: "Я рада, что мы оставили позади все наши разногласия с Disney. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы, и мне нравились мои творческие отношения с всей командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы".

В ответ, председатель совета директоров Disney Studios Content Алан Бергман, таже высказался: "Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно "Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая экранизацию Башни Ужаса".

Из этих заявлений понятно, что обе стороны готовы к дальнейшему сотрудничеству. Судя по всему, Disney удалили актрису из "черного списка" и взяли назад свои слова о том, что "Башня ужасов" будет снята без участия Скарлетт.

О том, каким путем студия и актриса пришли к соглашению и какие средства были задействованы для урегулирования спорного вопроса - не оглашается. Но, по инсайдерским данным, сделка закрыта более чем 40 миллионами долларов компенсации Йоханссон. При этом, выплата будет не единоразовой, а осуществляться по более сложной схеме.