Анастасия Лях .21 ноября, 2020 11

Студия продолжает делать упор на стриминговое вещание. Как сообщает Deadline, релизы на потоковом сервисе Disney+, минуя кинотеатры, могут получить такие проекты, как «Круэлла» с Эммой Стоун, «Пиноккио» Роберта Земекиса и «Питер Пэн» Дэвида Лоури.

Напомним, ранее из-за коронавирусной пандемии Disney решилась на эксперимент: выпустила игровой ремейк «Мулан» в кинотеатрах и на стриминге (за отдельную плату) параллельно. Онлайн-сборы фильма оказались существенно внушительнее, чем кинотеатральные.

Затем стало известно, что сразу онлайн выйдет также пиксаровская анимация «Душа». Ее премьера запланирована на 25 декабря.

Что касается упомянутых выше релизов, «Круэлла» должна выйти 27 мая 2021 года, а у «Питера Пэна» и «Пиноккио» дат выхода пока что нет.