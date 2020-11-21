Студия продолжает делать упор на стриминговое вещание. Как сообщает Deadline, релизы на потоковом сервисе Disney+, минуя кинотеатры, могут получить такие проекты, как «Круэлла» с Эммой Стоун, «Пиноккио» Роберта Земекиса и «Питер Пэн» Дэвида Лоури.
Напомним, ранее
Затем стало известно, что сразу онлайн выйдет также пиксаровская анимация «Душа». Ее премьера запланирована на 25 декабря.
Что касается упомянутых выше релизов, «Круэлла» должна выйти 27 мая 2021 года, а у «Питера Пэна» и «Пиноккио» дат выхода пока что нет.