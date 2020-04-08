Disney может выпустить отмененные из-за пандемии релизы онлайн
Анастасия Лях
.8 апреля, 2020
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На фото: Мулан и Черная вдова
Есть вероятность, что некоторые прокатные диснеевские релизы, отмененные из-за карантина, так и не попадут в кинотеатры, а выйдут сразу на потоковом сервисе Disney+, сообщает Deadline.
Издание ссылается на слова Боба Айгера, который только-только покинул пост директора компании. Он утверждает, что руководство рассматривает вариант выпустить прокатные картины на стриминговой платформе, поскольку неизвестно, когда именно кинотеатры смогут заработать в нормальном режиме.
Айгер не уточнил, о каких именно проектах идет речь. Отметим, что на днях все предстоящие диснеевские релизы, в том числе отмененные из-за коронавируса «Мулан» и «Черная вдова», получили новые даты выхода. На платформу Disney+ пока что отправился всего один проект, а именно фэнтези «Артемис Фаул».