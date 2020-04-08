Анастасия Лях .8 апреля, 2020 6

Есть вероятность, что некоторые прокатные диснеевские релизы, отмененные из-за карантина, так и не попадут в кинотеатры, а выйдут сразу на потоковом сервисе Disney+, сообщает Deadline.

Издание ссылается на слова Боба Айгера, который только-только покинул пост директора компании. Он утверждает, что руководство рассматривает вариант выпустить прокатные картины на стриминговой платформе, поскольку неизвестно, когда именно кинотеатры смогут заработать в нормальном режиме.