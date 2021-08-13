Таня Гончаренко .13 августа, 2021 15

Перезапуск всеми любимого рождественного фильма "Один дома" выйдет уже 12 ноября этого года. - сообщает Deadline.

Картина получила название "Howe Sweet Home Alone" ("Один дома: Дом, милый дом"). Режиссером выступил Дэн Мазер, а главные роли сыграли Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани.

История оригинального фильма повторяется: родители мальчика по имени Макс Мерсер (Арчи Йейтс) забыли его дома и улетели проводить каникулы в Японии. Максу, как и персонажу Макколея Калкина, придется защищать свой дом от грабителей, которые намереваются пробраться в него. Правда, в этот раз, воры - это не двое друзей, а семейная пара.