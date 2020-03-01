Анастасия Лях .1 марта, 2020 8

Стало известно, что предстоящий игровой ремейк диснеевского мультфильма «Мулан» не выйдет в китайский прокат, передает Comic Book.

Из-за эпидемии коронавируса релиз фильма в Китае в ближайшее время однозначно не состоится. Прокат отложен на неопределенный срок и, вероятно, его и вовсе не будет. Таким образом, «Мулан» лишилась своего основного рынка: студия, безусловно, рассчитывала на большие сборы именно в Китае, откуда родом легенда о девушке-воине Хуа Мулань.

Отметим, что производственный бюджет картины, постановщицей которой выступила новозеландка Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка») оценивается в 290–300 миллионов долларов. То есть «Мулан» — самый дорогой фильм из когда-либо снятых женщиной-режиссером .

В Украине старт проката намечен на 26 марта.