Disney не заработает ожидаемых денег на прокате «Мулан»
Анастасия Лях
.1 марта, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Мулан"
Стало известно, что предстоящий игровой ремейк диснеевского мультфильма «Мулан» не выйдет в китайский прокат, передает Comic Book.
Из-за эпидемии коронавируса релиз фильма в Китае в ближайшее время однозначно не состоится. Прокат отложен на неопределенный срок и, вероятно, его и вовсе не будет. Таким образом, «Мулан» лишилась своего основного рынка: студия, безусловно, рассчитывала на большие сборы именно в Китае, откуда родом легенда о девушке-воине Хуа Мулань.
Отметим, что производственный бюджет картины, постановщицей которой выступила новозеландка Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка») оценивается в 290–300 миллионов долларов. То есть «Мулан» — самый дорогой фильм из когда-либо снятых женщиной-режиссером.