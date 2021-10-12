Таня Гончаренко .12 октября, 2021 9

Первой компанией заработавшей два миллиарда долларов в мировом прокате в 2021 году стала Disney - пишет Deadline.

Наиболее успешными проектами оказались "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" (401,6 миллиона долларов), "Черная Вдова" (379 миллионов долларов), "Главный герой" (327 миллионов долларов), "Круэлла" (233 миллиона долларов), "Круиз по джунглям" (212 миллионов долларов), "Райя и последний дракон" (130 миллионов долларов) и "Душа" (105 миллионов долларов).

При этом, у Disney в рукаве есть ещё несколько перспективных проектов, среди которых самая ожидаемая премьера осени "Вечные", а также "Человек-Паук 3: нет пути домой".