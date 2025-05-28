sonyazhytkova .28 мая, 2025 11

У 2026-му в кіно повертається культова комедія про моду, кар'єру і безжальну Міранду Прістлі.

Продовження легендарної стрічки "Диявол носить Prada", з’явиться на великих екранах 1 травня 2026 року. Минулого літа стало відомо, що проєкт перебуває в розробці, і хоч чутки наполегливо повертають у стрічку Меріл Стріп та Емілі Блант, студія поки не підтвердила жодного складу акторів.

Однак надії фанатів підігрівають коментарі зірок першої частини. Так, Стенлі Туччі, який зіграв харизматичного Найджела, нещодавно заявив: "Вони точно щось готують. Якби це сталося — я був би в захваті. Але розповісти нічого не можу, інакше потраплю у в’язницю для акторів".

Оригінальна стрічка 2006 року стала екранізацією роману Лорен Вайсберґер, написаного на основі її досвіду роботи асистенткою в американському Vogue. У центрі сюжету — Енді Сакс (Енн Гетевей), амбітна випускниця факультету журналістики, яка несподівано для себе потрапляє у світ глянцю, ставши особистою помічницею всемогутньої Міранди Прістлі (Меріл Стріп) — безкомпромісної головної редакторки журналу Runway. Фільм став культовим завдяки гострому сценарію, влучним діалогам і візуальному стилю, що вже давно увійшов до модної історії.

Сиквел обіцяє не менш інтригуюче протистояння: за попередніми даними, нова частина покаже, як Міранда бореться за вплив у мінливому світі моди, що поступово відмовляється від паперових видань. Її опоненткою стане колишня права рука — героїня Емілі Блант, яка нині займає керівну посаду в могутньому люксовому холдингу, що контролює ключові рекламні бюджети.

Хто ж тепер диктуватиме тенденції, коли старі правила більше не працюють? І чи залишиться місце для Прістлі в новому цифровому модному порядку? Одне можна сказати напевне — стильний бій тільки починається.

Джерело: Variety