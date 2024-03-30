sonyazhytkova .30 марта, 2024 3

Головні зірки стрічки, Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан, обговорюють свою участь у майбутньому фільмі.

Студія вибрала Нішу Ганатру, яка нещодавно здійснювала режисерську роботу над серіалом Hulu «Ласкаво просимо до Чіппендейлс», щоб керувати новим продовженням сімейної комедії 2003 року «Freaky Friday». Це рішення призначене допомогти проєкту набрати оберти і підготувати його до літніх зйомок у Лос-Анджелесі.

Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан, які відомі за своїми ролями у першій частині, знаходяться у процесі переговорів щодо повторного втілення своїх персонажів як матері та дочки, що обмінюються тілами та життями. Плани на продовження обговорювалися ними протягом кількох років, але серйозні розмови розпочалися лише нещодавно. На підтримку цього, у п'ятницю Кертіс опублікувала в Instagram фотографію з Лохан. Андрій Ганн, який вже працював над фільмом 2003 року, виступить в ролі продюсера разом з колишнім виконавчим директором Disney Крістін Берр. Анн Марі Сандерлін також візьме участь у проєкті як виконавчий продюсер. Наразі невідомо, чи буде фільм трансульватися у кінотеатрах, чи ж стане частиною асортименту Disney+. У розробці сиквелу була задіяна рання версія сценарію від Елайзи Голландер.

Disney розширила всесвіт «Freaky Friday», створивши кілька фільмів та бродвейську виставу на основі дитячої книги Мері Роджерс 1972 року. Оригінальна адаптація з 1976 року в якій зіграли Барбара Гарріс та Джоді Фостер. Кожна частина намагалася відобразити концепцію життя у "шкірі другої людини" в сучасних умовах підліткового життя. Новий сценарій від Джордана Вейсса ставить на мультіпоколінну спрямованість історії.

Джерело: Нollywoodreporter