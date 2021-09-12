Таня Гончаренко .12 сентября, 2021 3

Во время пандемии компания выпускала некоторые фильмы одновременно в кинотеатрах и на Disney+. Теперь же, Reuters сообщают, что Disney ожидая полное восстановление работы кинотеатров пообещали выпускать остальные премьеры 2021 года только в кинотеатрах отказавшись от одновременной трансляции на своём стриминговом сервисе.

То ли Скарлетт Йоханссон добилась своего, то ли Disney оценили ущерб от пиратства, но начиная с 24 ноября, на которое намечена премьера "Энканто", все последующие картины: "Вечные", "Вестсайдская история", "Последняя дуэль", "King’s Man: Начало", выйдут на стриминге только через 45 дней после премьеры в кинотеатрах.

Напомним, ранее, Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за то, что они выпусили "Черную вдовую", где актриса сыграла главную роль, одновременно в кинотеатрах и на стриминге, из-за чего постадал её гонорар. Компания же посчитала обвинения со стороны Йоханссон абсолютно беспочвенными, ведь благодаря стримингу актриса получила дополнительную компенсацию к гонорару в $20 млн.