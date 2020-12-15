Анастасия Лях .15 декабря, 2020 9

На фото: Натали Портман на презентации проекта "Тор: Любовь и гром"

Студия обнародовала обновленный график предстоящих релизов. Некоторые марвеловские и другие проекты опять переехали на попозже.

Как сообщает Variety, «Тор: Любовь и гром» перебрался на 6 мая 2022 года, сиквел «Черной пантеры» — на 8 июля 2022, а продолжение «Капитана Марвел» — на 11 ноября 2022 (напомним, недавно стало известно, что Marvel не станет заменять скончавшегося от рака Чедвика Боузмана другим актером в «Черной пантере 2»).

Новые даты выхода также получили такие проекты, как «King’s Man: Начало» (12 марта 2021), комедийный экшен с Райаном Рейнольдсом «Главный герой» (11 мая 2021), детектив «Смерть на Ниле» по мотивам романа Агаты Кристи из серии про Эркюля Пуаро (17 сентября 2021).