sonyazhytkova .26 марта, 2024 5

Майже сім років минуло з часу прем'єри останньої стрічки про піратів у кінотеатрах, і Disney все ще активно розвиває нові концепції для подальшого розвитку цієї вже легендарної франшизи.

За повідомленнями, є багато ідей щодо майбутнього фільму, включаючи ідею створення стрічки з Марго Роббі у головній ролі, а також можливість повернення Джонні Деппа у його класичну роль Джека Спарроу. Проте зараз здається, що франшиза обирає повний перезапуск, починаючи спочатку з новими ідеями та персонажами.

Нещодавно ComicBook.com було в інтерв'ю з Джеррі Брукгеймером щодо його нового фільму "Міністерство неджентельменської війни", під час якого його запитали про майбутні плани з кількома його успішними франшизами, зокрема "Топ Ган" і "Пірати Карибського моря". Брукгеймер обговорював можливий вибір між ними і зауважив, що щодо "Піратів" вони йдуть на повний перезапуск, що робить процес підбор акторів значно легшим.

З "Топ Ганом" Брукгеймер має на увазі Тома Круза, і з урахуванням запланованих фільмів з цією іконічною зіркою, продукція, ймовірно, буде визначена його графіком. У випадку з "Піратами" Disney розпочинає з чистого аркуша, і це створює інтригу, куди саме піде цей свіжий початок. Можливість стрічки з Марго Роббі у головній ролі залишається відкритою, хоча після успіху "Барбі" це може бути складніше. Однак очікується, що новий кінопроєкт припаде до смаку шанувальникам піратської франшизи.

Джерело: Сomicbook