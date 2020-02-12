Анастасия Лях .12 февраля, 2020 11

На фото: Кадр из фильма "Том и Гек" 1995 года выпуска

Диснеевское руководство объявило о запуске в производство новой версии «Приключений Тома Сойера», которая будет снята для потокового сервиса Disney+, сообщает The DisInsider.

Речь о ремейке семейного фильма, вышедшего в 1995 году. В оригинале лента называлась «Tom and Huck» («Том и Гек»), а сюжет ее основывался на произведении Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Сойера в картине сыграл Джонатан Тейлор Томас, а Гекльберри Финна — Брэд Ренфро.

О ремейке пока мало что известно. Но сообщается, что история, сосредоточенная на пропаже и поисках Тома Сойера, будет рассказана с точки зрения не одного, а нескольких персонажей, как в «Расемоне» Куросавы.