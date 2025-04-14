sonyazhytkova .14 апреля, 2025 5

Платформа Disney+ представила трейлер до напруженого серіалу "Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes", що відтворює один із найгучніших поліцейських прорахунків у сучасній історії Великої Британії. Прем'єра – вже 30 квітня.

У 20-ту річницю терактів у Лондоні 7 липня 2005 року стримінгова платформа Disney+ готує глядачів до прем'єри серіалу, що знову порушує болючу тему — вбивство бразильця Жана Шарля де Менезеша, якого поліція помилково прийняла за терориста й застрелила на очах у пасажирів метро.

У трейлері "Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes" глядачі отримують емоційний фрагмент подій, що передували трагедії, а також наслідків цього фатального рішення.

Це реальна драма, створена Джеффом Поупом ("Мурсайд", "Експати"), зіркою якої стала Емілі Мортімер у ролі тодішньої очільниці поліції Крессіди Дік, яку критикували за провал операції. Конлет Гілл зіграв сера Іана Блера — на той час головного комісара поліції. У ролі самого де Менезеша дебютує Едисон Алькайде. Також у проєкті знялись Рассел Тові, Макс Бізлі, Деніел Мейс, Лора Айкман і Алекс Дженнінґс ("Корона").

Рідні Жана Шарля консультували творців серіалу, аби історія звучала максимально правдиво.

У час, коли світ усе частіше ставить під сумнів дії влади та правоохоронців, ця драма нагадує: помилки можуть коштувати життя, а правда — десятиліття боротьби.

Джерело: Deadline