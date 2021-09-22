Таня Гончаренко .22 сентября, 2021 12

После нашумевшего конфлика со Скарлетт Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме "Черная вдова", Disney решили пересмотреть условия контрактов с другими актерами. Как сообщает THR, об этом решении сообщил генеральный директор компании Боб Чапек на конференции, организованной инвестиционным фондом Goldman Sachs.

В речи Чапека имя Йоханссон не звучало напрямую, но ген директор обозначил это фразой: "У нас была сделка, заключенная при определенном наборе условий, которая фактический привела к выпуску фильма при совершено иных обстоятельствах", "Так что сейчас происходит небольшая перезагрузка, и в конечном итоге мы постараемся предусмотреть все, когда будем заключать наши будущие соглашения с талантами".

Напомним, что после того, как Disney выпустили "Черную вдову" одновременно в кинотеатрах и на стрим сервисе, Скарлетт подала иск, в котором утверждалось, что судия тем самым нарушила условия контракта, в следствии чего, актрса недополучила прибыль от проката.