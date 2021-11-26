Анастасия Лях .26 ноября, 2021 11

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Уолта Диснея намерена потратить рекордные 33 миллиарда долларов на контент в 2022 году.

Для сравнения в 2021 году Disney потратила на проекты 25 миллиардов долларов. Увеличение бюджета связано с решением существенно расширить контент, предназначенный для стриминга, в частности для платформ Disney+ и Hulu.

Примечательно, что это более чем в два раза больше, чем тратит на проекты сервис Netflix, который, к примеру, в текущем году раскошелился на 14 миллиардов долларов.