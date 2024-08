sonyazhytkova .11 августа, 2024 8

Цього року на Disney+ з’являться чотири нових, ще не показаних серій культового телешоу "Сімпсони", серед яких буде і різдвяний двосерійний випуск.

Додатково, 35-й сезон анімаційного шоу, що завершився на Fox у травні, стартує на стримінговій платформі 2 жовтня.

Нові ексклюзивні епізоди для Disney+ отримали такі назви: "The Past and the Furious", "Yellow Planet" та "O C’mon All Ye Faithful" (двосерійний випуск).

Також у жовтні на Disney+ дебютує новий короткометражний випуск "Сімпсонів", присвячений Хелловіну.

Ці нові епізоди стануть першим випадком, коли "Сімпсони" створюють повнометражний контент виключно для Disney+, хоча раніше серіал вже радував фанатів оригінальними короткометражками на цій платформі. Запуск ексклюзивних серій для Disney+ відображає нову стратегію 20th Television Animation, яка вже реалізувала подібний підхід з "Гріффінами", розмістивши два спеціальних випуски на Hulu.

Джерело: Deadline