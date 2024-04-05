sonyazhytkova .5 апреля, 2024 13

Трейлер до нового телешоу є наступним кроком у франшизі "Історії", продовжуючи стилістику вже успішної "Зоряні Війни: Сказання про Джедаїв" від 2022 року, яку високо оцінили критики.

Серіал "Зоряні Війни: Історії Імперії" розповідає про шість епізодів історії двох воїнів, що пройшли різні ери в жорстокому світі Галактичної Імперії. Після того як вони втратили все, молода Морган Ельзбет йде по шляху помсти, тим часом колишній джедай Барріс Оффе бореться за виживання у хаотичній галактиці. І їх вибір, визначить подальші долі головних героїв.

У голосовому складі Діана Лі Іносанто (Морган Ельзбет), Мередіт Саленджер (Барріс Оффе), Ря Кілстедт (Лін, також відома як Четверта Сестра), Вінг Т. Чао (Вінг), Ларс Міккельсен (Троун), Джейсон Ізаакс (Великий Інквізитор) та Меттью Вуд (Генерал Грівус).

Серію створив Дейв Філоні та виступає її керівником режисури. Крім того, він разом з Афіною Іветт Портілло та Керрі Бек є виконавчим продюсером. Джош Раймс виконує обов'язки співвиконавчого продюсера, а Алекс Спотсвуд є старшим продюсером.

"Iсторiї Імперiї" вийде ексклюзивно на Disney+ у День Зоряних Війн, 4 травня, з усіма шістьма епізодами.

Джерело: Deadline