sonyazhytkova .11 августа, 2024 5

У анонсі, CGI-генерований інопланетянин буквально "прорвався" крізь екран, розкривши, що прем'єра стрічки запланована на літо 2025 року.

Точна дата прем'єри ще не визначена, проте студія розглядає два потенційні дні для релізу влітку наступного року: 23 травня та 8 серпня.



Окрім презентації Стіча, жодних кадрів із живими акторами не було показано. Роль Ліло виконає молода актриса Майя Кеалоа. Спочатку фільм планувався як ексклюзив для Disney+, але згодом було вирішено випустити його в кінотеатрах. У стрічці також з'являться такі актори, як Зак Галіфіанакіс і Біллі Магнуссен.

Режисером "Ліло і Стіч" виступає Дін Флейшер Кемп, який здобув популярність завдяки своїй роботі над стрічкою "Марсель, Мушля в черевичках". Сюжет буде зосереджений на незвичайній дружбі самотньої дівчинки Ліло та інопланетянина Стіча, створеного для руйнівних цілей.

Сценарій підготував Кріс Кеканіокалані Брайт, спираючись на ранній варіант Майка Ван Веза. Над фільмом працюють продюсери Ден Лін і Джонатан Ейріх із компанії Rideback, а Раян Халпрін виступає в ролі виконавчого продюсера.

Джерело: Deadline